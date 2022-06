Bear and Breakfast ha una data di uscita: un orso pronto a costruire il B&B dei sogni

A latere della Summer Game Fest 2022, il nuovo appuntamento con i Days of the Dev ha alzato il sipario su di un'interessante selezione di produzioni indipendenti.

Nella cornice dell'evento digitale, è stato ad esempio presentato il gameplay di Planet of Lana, ma non solo: a distanza di molto tempo dal suo annuncio, anche il surreale Bear and Breakfast è finalmente tornato in scena! Annunciato in un lontano Nintendo Direct, il gestionale che vede un orso alle prese con il sogno di edificare un Bed & Breakfast ha ora una data di uscita ufficiale.



Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il team di Gummy Cat ha infatti confermato che Bear and Breakfast approderà su PC (via Steam) e Nintendo Switch il prossimo 28 luglio 2022. Con la pubblicazione del filmato e l'annuncio della data di uscita del gioco, gli sviluppatori hanno promesso un'esperienza ricca di risvolti inaspettati. Man mano che il nostro B&B diventerà più popolare, l'urside protagonista si ritroverà infatti a fronteggiare una serie di misteri celati tra le fronde della foresta.



In attesa del debutto di Bear and Breakfast, segnaliamo anche la pubblicazione del primo video gameplay di Naiad.