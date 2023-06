Beastieball, i Pokémon scoprono la pallavolo: il nuovo gioco del team di Chicory

Nemmeno il tempo di riprendersi dai numerosi annunci della Summer Game Fest, ed è già tempo di scoprire le produzioni protagoniste dei Day of the Devs. Ad aprire lo show, è l'insolito Beastieball.

Attualmente in corso di sviluppo presso gli studi di Wishes Unlimited, team autore dell'apprezzato Chicory: A Colorful Tale e di Wandersong, il titolo propone una reinterpretazione in chiave sportiva del genere Pokémon-like. Nei panni di un allenatore di pallavolo, i giocatori di Beastieball dovranno infatti creare la squadra perfetta per affrontare ogni sfida agonistica. A comporre il team, però, non saranno esseri umani, ma creature a dir poco insolite!

Denominate Beasties, queste ultime sono caratterizzate da indole e abilità individuali, che potranno esprimere direttamente sul campo da gioco. Ogni match di pallavolo sarà regolato da una sorta di combat system a turni. A questa struttura di gameplay si affianca un'anima da RPG, che fa di Beastieball una creazione a dir poco particolare.

Al momento, gli sviluppatori di Wishes Unlimited puntano a rendere Beastieball disponibile su PC nel corso del 2024. Per supportare la creazione del gioco, la software house darà presto il via a una campagna Kickstarter dedicata. Per farvi una prima idea sulla produzione, potete dare uno sguardo al trailer che trovate in apertura a questa news.



Ricordiamo che dalla Summer Game Fest è giunto inoltre l'annuncio dell'Early Access di Palworld.