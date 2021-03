Beat Arena: Konami annuncia un nuovo gioco VR per Oculus Quest

Konami ha annunciato Beat Arena, nuovo gioco musicale per Oculus Quest e Oculus Quest 2 in arrivo il 12 marzo in Giappone e Asia. Beat Arena è uno spin-off della serie Bemani/Beatmania e permetterà ai giocatori di esibirsi in vere e proprie performance musicali dopo aver creato il proprio musicista digitale.

Sarà possibile creare batteristi, chitarristi, tastieristi e bassisti, oltre ovviamente a cantanti, per dare vita alla propria band dei sogni. Ogni avatar potrà essere personalizzato con costumi, capigliature e accessori per rendere il personaggio assolutamente unico e diverso dagli altri.

Di seguito la tracklis di Beat Arena:

Accord by BEMANI Sound Team HuΣeR feat. Fernweh

Clowning Folly by KanadeYUK

Drastic Your Dream by Ryo Shirasawa feat. Mizuho Yasuda

Fat Snail by NECOMATA MODIFY SALVATION feat. Hinata Shishido

Fuurin Hanabi by BEMANI Sound Team “Gekidan Record” feat.Yura Mari

Gensouka by Kanako Hohsino

Hane Naki Shojo Uta” by Junjou Discord (Innocent Discord)

Hatashijou by ATSUMI UEDA

jk Paradise by IOSYS jk Girls vs Pizuya’s Cell

Jousou Dystopia by mami

Just Believe by Kanako Kotera

Kikagakuteki Trickster by DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With Mitsuyo

Koi No Melody by SARAH

Oboro by GITADOROCK by Yamato

Peppermint Wa Watashi No Teki by Yu Tokiwa

Real -L Size No Yume- by MAKI

Rin To Shite Saku Hana No Gotoku by BENIIRO RITOMASU

Shonen Ripples by Yu Tokiwa

Sweet Feelin by Honey latte

WONDER TRIP by dadaco

Yume Ni Tsuite TYPE C by Hideyuki Ono feat. Hiromi Okamoto

Konami ha promesso l'arrivo di altri pacchetti musicali per Beat Arena con nuove tracce aggiuntive, al momento il lancio del gioco è stato confermato solamente per Giappone e Asia, questa versione supporterà anche la lingua inglese.