Il beat'em up retrò Final Vendetta si lancia in video su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Dopo aver celebrato il lancio di TMNT Shredders Revenge, gli appassionati di picchiaduro 'vecchia scuola' festeggiano l'approdo su PC e console di Final Vendetta, il beat'em up in salsa retrò di Numskull Games e Bitmap Bureau.

La nuova fatica digitale di Numskull attinge a piene mani da capolavori del genere come Streets of Rage e affini per farci vivere un'esperienza arcade votata al multiplayer cooperativo. Insieme alla studentessa Claire Sparks, al wrestler professionista in pensione Miller T. Williams e al picchiatore Duke Sancho, il nostro compito sarà quello di "pacificare" a suon di mazzate una città piagata dalla minaccia di Syndic8, una gang che punta a controllare i traffici illeciti dell'intera metropoli.

Tra attacchi calciorotati, prese da wrestling e mosse speciali, i patiti di picchiaduro a scorrimento possono sperimentare un gameplay "old style" condito da una grafica ricostruita in pixel art e una colonna sonora impreziosita dai brani esclusivi degli Utah Saints.

Le zuffe a mani nude e le risse competitive degli emuli di Duke Sancho e compagni partono quest'oggi, venerdì 17 giugno, con il lancio ufficiale di Final Fendetta su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.