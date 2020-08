Beat Saber si aggiorna e riceve un DLC a tema Linkin Park

Beat Saber, uno dei giochi per la realtà virtuale più popolari di sempre, ha appena ricevuto una serie di contenuti aggiuntivi a tema Linkin Park. Per celebrare infatti il 20° anniversario dell'album Hybrid Theory, il cui debutto è avvenuto nell'ormai lontano 2000, sono stati aggiunti al titolo 12 brani della band.

Ecco di seguito l'elenco completo delle canzoni disponibili da oggi sul PlayStation Store e su Steam:

Bleed It Out

Breaking the Habit

Faint

Given Up

In The End

New Divide

Numb

One Step Closer

Papercut

Somewhere I Belong

What I’ve Done

I possessori del gioco possono decidere se acquistare il Linkin Park Music Pack al prezzo di 13,99 euro oppure se acquistare singolarmente i brani al costo di 1,99 euro l'uno.

Prima di lasciarvi allo splendido trailer che mostra un giocatore in azione sulle note di Numb, vi ricordiamo che tra le numerose canzoni disponibili all'acquisto sugli store PlayStation e Valve troviamo anche quelle degli Imagine Dragons e dei Green Day, anche in questo caso acquistabili singolarmente o in un unico pacchetto.

Sapevate che Beat Saber ha superato le 3 milioni di copie vendute? Di recente è stato inoltre aggiunto in Beat Saber il brano di Dandelion della serie Netflix dedicata a The Witcher.