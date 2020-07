Beat Saber sbarca su Dreams in VR: ecco la creazione di un giocatore!

Le potenzialità offerte dall'articolato editor di Dreams hanno saputo stupire sin da subito la community videoludica, che si è cimentata nella realizzazione delle più disparate creazioni.

Spaziando tra opere originali, omaggi a grandi classici e repliche di celebri titoli, gli utenti attivi sul gioco firmato da Media Molecule hanno dato vita ad un vero e proprio universo creativo digitale. In costante espansione, quest'ultimo ha di recente varcato anche i confini del gaming tradizionale, per fare il suo ingresso nell'affascinante mondo della Realtà Virtuale. Nel corso del mese di luglio, infatti, il team di sviluppo ha reso disponibile l'update VR di Dreams, ora giocabile anche tramite PlayStation VR.

Volenterosi di sfruttare anche questa nuova dimensione del titolo PlayStation 4, molti giocatori si sono dati alla creazione di produzioni pensate appositamente per essere vissute in prima persona, con un visore calato sugli occhi. In questo filone, ha trovato spazio anche un omaggio a Beat Saber, dinamico e adrenalinico rhythm game a base di spade laser, musica e cubi colorati. Il titolo sviluppato da Hyperbolic Magnetism è infatti stato ricreato all'interno di Dreams: potete visionare l'omaggio realizzato da un fan grazie al video che trovate direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del risultato finale?