Beaths: il brand streetwear italiano veste il team Cyberground Gaming

Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di Beaths, brand di abbigliamento streetwear italiano realizzato da giocatori per giocatori, torniamo oggi a parlare di questa realtà perchè il marchio ha annunciato di aver stretto una collaborazione come fashion partner del team eSportivo italiano Cyberground Gaming.

I membri di Cyberground Gaming sono impegnati in una serie di tornei di League of Legends e Rainbow Six Siege targati PG Esports e per l'occasione la società ha scelto Beaths come partner legato all'abbigliamento tecnico e non solo, con l'obiettivo di crescere e affermare ulteriormente il nome Cyberground Gaming sulla scena competitiva.

Una collaborazione interamente italiana con Beaths che si presenta come leader nella produzione e vendita di capi streetwear che non guardano solamente all'estetica ma anche alla praticità, con una linea di abbigliamento tecnico pensata appositamente per i pro gamer.

Il CEO di Beaths, Fabio Ferrotti, si è detto soddisfatto di questa partnership, parlando di un progetto duraturo nato con l'obiettivo di supportare una realtà particolarmente apprezzata com Cyberground Gaming, sempre con un occhio attento alla qualità (privilegiando il made in Italy) e ad un futuro sostenibile. Anche Cyberground Gaming, attraverso la voce del CEO Gabriele Ingrassia, ha parlato della collaborazione nata sull'onda della stima per Beaths, realtà che ha da subito capito le esigenze del team palermitano, apprezzando e supportando la voglia di crescere ed emergere dimostrata dalla squadra siciliana.

Si tratta dell'unione tra due realtà in crescita del del made in Italy, Beaths è una startup italiana nata da gamer per i gamer e che in breve tempo ha conquistato numerosi riconoscimenti, diventando partner di Twitch e coinvolgendo artisti e creatori digitali nell'evoluzione del proprio brand. Beaths ha prodotto e lanciato la prima linea streetwear pensata per l'eSport con i capi tecnici della collezione B-Tech Pro Series One, molto apprezzati dai giocatori professionisti e non solo.

Cyberground Gaming nasce a Palermo nel 2016 con l'obiettivo di dare maggiore visibilità ai talenti siciliani, ad oggi è uno dei team italiani più apprezzati nel nostro paese con due team competitivi su League of Legends e Rainbow Six Siege, impegnati nei tornei ufficiali PG Esports.