Beautiful Desolation: il GDR sci-fi sulle orme di Fallout arriva su PS4 e Switch

Forte del successo ottenuto su Steam, The Brotherhood si prepara a lanciare su PlayStation 4 e Nintendo Switch Beautiful Desolation, un GDR sci-fi ispirato alla serie di Fallout e, più in generale, alle esperienze ruolistiche con visuale isometrica che tante gioie hanno regalato ai fan del genere negli anni '90.

L'ultima proprietà intellettuale degli sviluppatori di Stasis ci proietta in un futuro distopico post-apocalittico per raccontare la storia di Mark, un uomo alla ricerca del suo fratello perduto. Il titolo vanta un'esclusiva estetica punk tribale, con ambientazioni squisitamente bidimensionali in prospettiva isometrica e un'interfaccia che si rifà, appunto, alla nobile tradizione dei GDR degli anni '90.

Nel corso dell'avventura è possibile interagire con numerosi personaggi secondari, completare rompicapi ingegnosi e fronteggiare la costante minaccia rappresentata dalle creature biomeccaniche, dalle bande di criminali e dagli animali che impervesano in questa dimensione governata da tecnologie altamente avanzate.

Il lancio di Beautiful Desolation è previsto per il 28 maggio su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Fateci sapere che cosa ne pensate della trasposizione console di questo progetto dando un'occhiata al video e alle immagini che trovate in calce e in cima alla notizia.