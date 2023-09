Beautiful Light: il nuovo extraction shooter a tinte horror si presenta in video

Nel corso del Fear Fest 2023 di Steam, il team Deep World fa felici tutti gli appassionati di extraction shooter annunciando ufficialmente Beautiful Light, uno sparatutto multiplayer PvP ambientato in una dimensione horror.

L'opera prima della casa di sviluppo indipendente composta da esperti del settore assumerà i contorni di uno sparatutto online in cui sei squadre da 3 soldati devono infiltrarsi in un territorio ostile e terrificante per estrarre un reperto misterioso.

Ogni operazione da condurre nei panni degli Operatori ci vedrà affrontare sia i soldati delle squadre avversarie che delle "enigmatiche e mostruose anomalie che faranno di tutto per annientarci". Le uniche speranze di sopravvivenza saranno rappresentate dalla collaborazione tra i membri del proprio team e dall'utilizzo delle risorse acquisite nel corso della partita, ivi comprese le abilità speciali da ottenere entrando in possesso dei manufatti sparsi per una mappa post-apocalittica di grandi dimensioni.

Una volta giunti nell'area designata per l'estrazione, basterà sparare un razzo segnaletico e attendere l'arrivo dell'elicottero... non prima però di affrontare gli avversari attratti dal razzo e resistere agli attacchi delle entità paranormali che infestano l'area.

Il lancio di Beautiful Light è previsto nel 2024 in Early Access su PC, ma con la possibilità di un successivo approdo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S una volta giunto alla versione 1.0. Se siete appassionati di extraction shooter, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Hyenas, lo sparatutto a gravità zero tra citazioni e azione sfrenata.