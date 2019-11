Bee Simulator: l'ape della nuova avventura di Bigben ronza su PC PS4, Xbox One e Switch

I vertici di Bigben Interactive ci invitano a ronzare nei cieli digitali di Bee Simulator nei panni dell'ape protagonista della nuova avventura sviluppata da Varsav Game Studios, già disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il bizzarro sandbox realizzato dagli autori polacchi ci consente infatti di osservare il mondo con gli occhi dell'ape più operosa di un nido minacciato dagli esseri umani, una presenza divenuta oramai ingestibile per la colonia a causa delle operazioni compiute dai sovrintendenti dell'enorme parco di una metropoli occidentale non meglio specificata.

Il pretesto narrativo scelto dal team di Varsavia per dare inizio a questa piccola grande odissea sarà rappresentato, appunto, dall'abbattimento dell'albero che ospitava l'alveare della nostra intrepida alter-ego. Il destino dello sciame, quindi, sarà nelle nostre mani: tra sessioni di esplorazione basate sulla raccolta del polline alle emozionanti battaglie contro le vespe, la coraggiosa protagonista di Bee Simulator dovrà ingegnarsi per trovare un nuovo nido sicuro per la colonia.

Nell'attesa di proporvi la nostra analisi approfondita di Bee Simulator, vi lasciamo al video di lancio e, qualora foste interessati a conoscere maggiormente questo progetto, vi consigliamo di leggere questo speciale di Daniele D'Orefice dedicato al megaminimondo di BigBen.