Before We Leave: il city builder con le balene spaziali arriva su Nintendo Switch

I curatori dei social di Team17 confermano l'imminente arrivo su Nintendo Switch di Before We Leave, un interessante gestionale cittadino ambientato in un universo pieno di balene spaziali!

Già disponibile da maggio 2021 su PC e da fine novembre 2021 su console PlayStation e Xbox (con approdo dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass), Before We Leave sprona gli appassionati del genere a prendersi cura di una civiltà rinata dalle ceneri di una catastrofe planetaria e di aiutarla a ricostruire i propri insediamenti prima che si ripeta il ciclo galattico di distruzione e rinnovamento.

Nel corso della partita sarà perciò possibile espandere i propri insediamenti attraverso la creazione delle strutture più adatte allo scopo prefissato, dalla produzione del cibo per gli abitanti alla realizzazione degli edifici amministrativi e ricreativi per soddisfare le richieste dei propri concittadini digitali.

L'intera esperienza ludica confezionata dagli autori di Balancing Monkey Games trae spunto dai giochi da tavolo a scacchiera esagonale per aggiungere un pizzico di strategia alla creazione libera dei propri insediamenti: starà ai giocatori, infatti, capire dove e come collocare nel migliore dei modi i singoli tasselli scegliendo tra decine di strutture, strade e palazzi, pur sapendo che, ogni tanto, ci sarà da fare i conti con le bizzose e antiche creature che si annidano in tutta la galassia.

Il lancio della versione Nintendo Switch di Before We Leave è previsto per mercoledì 3 agosto 2022. In cima alla notizia trovate il video di presentazione confezionato dal Team17 per celebrare l'imminente arrivo del porting nintendiano del loro cyty builder.