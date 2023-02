Before Your Eyes arriva su PS VR2 a marzo: un'avventura da giocare con gli occhi

Accanto all'annuncio di Journey to Foundation, la sezione del PlayStation State of Play dedicata alla realtà virtuale ha portato con sé anche novità per Before Your Eyes.

Già disponibile su PC da diverso tempo, il titolo è stato realizzato dal piccolo team indipendente di GoodbyeWorld Games, dopo essere stato supportato da una campagna Kickstarter di grande successo. Con un gameplay decisamente atipico, Before Your Eyes vede i giocatori interagire con il titolo tramite i propri occhi. A scandire l'avanzamento nella storia è infatti lo sbattere delle palpebre, tramite una dinamica molto particolare e ben congeniata, che vi abbiamo descritto nella nostra recensione di Before Your Eyes.

Con una narrazione emotivamente intensa, l'Indie approderà su PlayStation VR2 nel corso di quest'anno. Con il trailer presentato durante lo State of Play, gli autori di GoodbyeWorld Games hanno infatti confermato che l'apprezzata produzione approderà nel catalogo PS VR2 il prossimo 10 marzo 2023.