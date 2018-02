Behaviour Interactive al lavoro su uno strategico per mobile basato su Game of Thrones

, in collaborazione con HBO e con lo studio e publisher cinese, ha annunciato di essere al lavoro per lo sviluppo di uno strategico free-to-play per dispositivi mobile ambientato nel mondo di

Come afferma Rémi Racine, CEO ed Executive Producer presso Behaviour Interactive, tutti gli sviluppatori coinvolti sono grandi fan della serie e si impegneranno al massimo allo scopo di creare un titolo adatto alla profonda lore di Game of Thrones che invogli l'utente a esplorare ogni angolo di Westeros. Per il momento non sono stati rivelati né il nome ufficiale del gioco né la data di uscita, sappiamo solamente che arriverà su dispositivi iOS e Android. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Dopo Telltale e Turbine, è dunque il turno di Behaviour Interactive di gettarsi nel mondo del Trono di Spade, quali sono le vostre aspettative?