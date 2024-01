Behaviour Interactive: lo studio di Dead By Daylight avrebbe licenziato 45 persone

Il 2024 sembra aprirsi proprio come si è concluso il 2023: con nuove serie di licenziamenti presso note compagnie di videogiochi. Adesso i tagli al personale riguardano Behaviour Interactive che, stando a un report di Kotaku, avrebbe mandato a casa 45 dipendenti.

Secondo quanto riportato dalla testata online, la software house dietro il popolare Dead By Daylight avrebbe avviato tagli al personale già nel corso di dicembre 2023, ma l'ultima ondata di licenziamenti citata da Kotaku si sarebbe verificata tra il 9 e l'11 gennaio 2024. In aggiunta, i tagli sembrano riguardano unicamente lo studio di Behaviour Interactive con sede a Montreal, e non gli altri team sparsi per il mondo. A livello globale, la compagnia canadese ha in tutto circa 1300 dipendenti, ma con i licenziamenti che sarebbero partiti già lo scorso dicembre non è al momento chiaro quante persone hanno finora perso il proprio posto di lavoro.

Il portale Games Industry, che ha provato a mettersi in contatto con i rappresentanti di Behaviour per chiarimenti, ricorda che l'azienda nel corso del 2023 ha effettuato una serie di acquisizioni, con SockMonkey e Codeglue passati sotto la sua etichetta. Non è chiaro al momento se ci saranno ulteriori tagli al personale nel prossimo futuro. Almeno 9000 sviluppatori di videogiochi sono stati licenziati nel corso del 2023, e la speranza è che questo trend negativo possa cambiare con il nuovo anno.