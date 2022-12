Behemoth: l'action GDR combatte in video su PS VR2, Meta Quest 2 e PC

Skydance Interactive mostra sul palco dei Game Awards 2022 le prime, spettacolari scene di Behemoth, il survival GDR in Realtà Virtuale in arrivo nel 2023 su PC, Meta Quest 2 e PlayStation 5 con PS VR2.

La nuova esperienza ruolistica di stampo cinematografico in sviluppo presso il team che ha dato forma a The Walking Dead Saints and Sinners ci immergerà nelle atmosfere di una terra desolata e devastata da una piaga.

Skydance Interactive entra poi nel merito dell'esperienza di gioco e della storia del loro prossimo progetto spiegando che "i corpi e le menti dei giocatori saranno messi a dura prova mentre combattono imponenti giganti chiamati Behemoth. La forza bruta non sarà sufficiente, però, perché i giocatori dovranno utilizzare vari strumenti di un vasto arsenale per sconfiggere questi colossi mentre perlustreranno un mondo brutale nella speranza di trovare una cura alla piaga".

Il lancio di Behemoth è previsto 'più avanti nel 2023' su PC, Meta Quest 2 e PlayStation 5 per PS VR2. Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it trovate il video di annuncio del sequel di Death Stranding, DS2 e, per rimanere in tema di giochi per PS VR2, il trailer di presentazione di Viewfinder, entrambi mostrati nel corso dei The Game Awards 2022 losangelini.