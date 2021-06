Behind the Frame, trailer all'E3: animazione, pittura e sentimenti per l'indie

Dal Guerrilla Collective arrivano nuovi annunci legati al mondo indipendente, tra i quali fa la sua comparsa anche un'interessante avventura interattiva dal titolo Behind the Frame: the Finest Scenery.

Protagonista della produzione è un'artista che sta cercando di completare il suo capolavoro, così da poterlo inviare alla galleria d'arte che lo attende. Con grafiche animate a mano, una ricca palette cromatica e una colonna sonora rilassante, l'indie ci chiede di scoprire le storie che si celano dietro ogni dipinto, tra puzzle ed enigmi.

Al momento, Behind the Frame: The Finest Scenery è al momento privo di una finestra di lancio, con il titolo indicato come genericamente "coming soon". Tra le piattaforme supportate, troviamo al momento PC (via Steam) e dispositivi mobile, sia iOS sia Android.