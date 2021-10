Beidou affascinante in un cosplay a tema Genshin Impact di Japp Leack

Genshin Impact ha un pool di personaggi abbastanza variegato che mescola insieme tratti occidentali e orientali, applicandoli a tutto ciò che è presente nel mondo di Teyvat, tra culture e abilità. Ci sono così i cavalieri, gli stregoni, le maghe e anche personaggi di spiccata indole cinese come la guerriera Beidou.

Capitano della Croce, Beidou è uno dei personaggi giocabili di Genshin Impact con una natura Electro. Con rarità di quattro stelle, è uno dei personaggi che il giocatore ha potuto utilizzare fin dall'esordio della produzione di miHoYo dello scorso anno. Pur non essendo famosa come altre, anche Beidou ha ricevuto molti cosplay in rete.

Una delle ultime proposte arriva da Japp Leack, alias Alina Becker, che recentemente abbiamo mostrato con il cosplay di Mai Shiranui da King of Fighters. Stavolta Alina propone proprio Beidou da Genshin Impact con un cosplay che riesce a darle ancora più fascino. Riproponendo l'abito cinese rosso e nero, la cosplayer riesce a creare davvero la guerriera nella vita vera, azzeccando anche tutti i dettagli minori e quasi impercettibili.

Qui l'omaggio è classico e quindi basato sulla skin principale del videogioco, ma c'è anche chi ha voluto trasformare i personaggi di Genshin Impact come accaduto con questo cosplay di Mona a tema Halloween.