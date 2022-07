Bellatrix Lestrange in un cosplay dal mondo di Harry Potter in attesa di Hogwarts Legacy

Il mondo di Harry Potter è molto vasto e per questo negli anni ha permesso vari sviluppi. Se sul fronte letterario è tutto fermo ormai da tempo, sul fronte cinematografico la saga ha visto uno spin-off della portata di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Ma uno dei progetti più attesi dal pubblico è certamente Hogwarts Legacy.

Qui si farà un grande salto nel passato, data l'ambientazione del videogioco. Anni e anni prima della nascita del giovane Harry Potter, veniamo proiettati in un mondo magico dove però le famiglie del mondo della magia sono comunque sempre presenti. Ci sarà un Rookwood e magari ci sarà anche qualche Lestrange. Sicuramente però non ci sarà Bellatrix Lestrange, maga oscura al servizio di Voldemort e che sarebbe nata soltanto molti decenni dopo.

Anche se in Hogwarts Legacy non ci sarà, il personaggio ha trovato un altro modo di mostrarsi. La cosplayer Mira Ladovira ha deciso infatti di interpretare la maga oscura in questo cosplay di Bellatrix Lestrange. Abito nero, capelli ricci e una figura che ricorda molto quella di Helena Bonham Carter, mentre lancia un Avada Kedavra davvero minaccioso.

E sempre dallo stesso universo c'è anche un cosplay di Hermione Granger.