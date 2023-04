Ma quanto sono belle le nuvole di Horizon Forbidden West Burning Shores?

C'è un aspetto in particolare che sta colpendo i giocatori di Horizon Forbidden West Burning Shores in queste prime ore di gioco e parliamo delle nuvole, uno degli aspetti maggiormente lodati del DLC sviluppato da Guerrilla Games.

Su Reddit e Twitter si sprecano video e GIF che mostrano Aloy solcare tra le nuvole e su ResetERA è stato persino aperto un topic dedicato alle "maestose nuvole di Horizon Forbidden West Burning Shores" dove già centinaia di giocatori sono intervenuti per confermare che sì, effettivamente le nuvole del cielo di Burning Shores sono incredibilmente belle.

Burning Shores può contare anche su una fisica migliorata e in generale su un comparto tecnico con qualche ottimizzazione in più rispetto al gioco base, a riprova di come il team di Guerrilla Games abbia lavorato anche sull'evoluzione del Decima Engine, utilizzando proprio questa espansione per testare e introdurre nuove soluzioni tecniche.

Del resto sembra esserci un motivo ben preciso se Horizon Forbidden West Burning Shores non è disponibile su PS4 e questo sembra da ricercare anche (o solamente?) nel comparto tecnico. Presto vi daremo maggiori dettagli in fase di recensione, nel frattempo possiamo dirvi quanto dura Horizon Forbidden West Burning Shores e come fare per accedere ai contenuti del DLC Burning Shores.