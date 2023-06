I più belli ed i più brutti giochi di Mortal Kombat mai realizzati

Nata nel 1992, la serie di Mortal Kombat ha proposto una sconfinata moltitudine di giochi tra capitoli principali, spin-off e porting. E con l'annuncio di Mortal Kombat 1 che ha mandato in estasi i fan, guardare al passato della serie può essere un buon modo per ingannare l'attesa.

Di seguito, vi elenchiamo i tre migliori ed i tre peggiori giochi di Mortal Kombat mai realizzati fin qui. Pronti ad una sana dose di Fatality?

I tre migliori Mortal Kombat

Mortal Kombat II

Il capostipite del 1992 riscosse un successo enorme nelle sale giochi di tutto il mondo generando anche qualche controversia per via dei suoi contenuti violenti, ma è con Mortal Kombat II che la serie della fu Midway ed in oggi in mano a NetherRealm Studios che il brand esplode definitivamente. Il secondo capitolo migliora ogni aspetto del predecessore, oltre ad offrire un roster più ampio e Fatality ancora più spettacolari. Un gioco imperdibile per gli amanti della serie

Mortal Kombat 2011

Dopo alcuni anni di difficoltà e la fine di Midway, il brand di Mortal Kombat rinasce con il nono capitolo principale, un sostanziale reboot della storia narrata fino a quel momento. Tornano tutti i personaggi più iconici ed amati, si torna ad un approccio bidimensionale al gameplay e la giocabilità compie un netto balzo in avanti dimostrandosi più articolata e complessa rispetto al passato. Con una mole di contenuti eccezionale, Mortal Kombat 2011 è indubbiamente uno dei migliori esponenti dell'interno brand.

Mortal Kombat Shaolin Monks

Non sempre gli spin-off di Mortal Kombat si sono distinti per le loro qualità, ma Mortal Kombat Shaolin Monks fa eccezione al punto da imporsi come uno dei giochi più interessanti mai proposti dal brand. Si trattava di un Picchiaduro a Scorrimento altamente coinvolgente, dal ritmo ben sostenuto, pieno di combattimenti spettacolari ed esplosivo se giocato in multiplayer cooperativo. Va detto: nel 2005 era difficile trovare esponenti del genere altrettanto avvincenti.

I tre peggiori Mortal Kombat

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero

L'idea di realizzare un Action/Adventure in stile Beat 'em Up ambientato nell'universo di Mortal Kombat poteva essere sulla carta un'idea molto intrigante, tuttavia l'esecuzione lasciò ampiamente a desiderare. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero era un gioco rotto, dal sistema di controllo macchinoso e con una difficoltà più elevata del normale anche a causa delle diverse imperfezioni di level design. Un prodotto dimenticabile che può interessare solo ai fan irriducibili della serie.

Mortal Kombat Special Forces

Errare è umano, perseverare è diabolico. Con Mortal Kombat Special Forces, Midway provò nuovamente a cimentarsi con il filone degli Action/Adventure dimostrando però di non aver imparato nulla dal precedente Mortal Kombat Mythologies. Anzi, il titolo del 2000 era addirittura peggiorato in tutto, al limite dell'ingiocabile a causa di una struttura dell'avventura che faceva acqua da tutte le parti e da controlli ancora più legnosi. Non è un caso che rientri nella lista di giochi veramente brutti usciti su PS1.

Mortal Kombat Advance

Conversione per Game Boy Advance di Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Advance è un lontanissimo parente della versione originale su cui si basa. Anzi, è così distante da rientrare invece nei filoni dei peggiori Picchiaduro di tutti i tempi. Brutto da vedere e da ascoltare, il gioco è un autentico disastro soprattutto sul piano ludico a causa di controlli privi di reattività e la totale mancanza di contenuti e profondità tra le opzioni di gioco. A mani basse uno dei giochi più brutti mai comparsi su GBA e che non rende onore in alcun modo alla sua serie di appartenenza.