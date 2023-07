I più belli ed i più brutti giochi di Tekken mai realizzati

La serie di Tekken si è imposta come il nome per eccellenza tra i Picchiaduro 3D. Sin dalle sue origini nel 1994 l'opera targata Bandai Namco ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto grazie all'eccellente qualità dei suoi giochi, anche se nel corso del tempo non è mancato qualche passo falso.

Di seguito, vi elenchiamo i tre migliori Tekken mai realizzati finora, produzioni di elevata caratura rimaste nel cuore dei fan:

I tre migliori Tekken

Tekken 3

Non solo un Picchiaduro eccezionale di suo, ma anche tra i migliori giochi di sempre per la prima PlayStation. Tekken 3 porta a piena maturità la sua serie di appartenenza rendendo il gameplay ancora più profondo e complesso rispetto ai primi due episodi, condendo il tutto con una veste audiovisiva di altissimo livello ed un cast di personaggi indimenticabile (a tal proposito, ecco i 5 lottatori di Tekken che più abbiamo amato alla follia). Ancora oggi, per molti è l'apice dell'intero brand.

Tekken 5

Netta evoluzione di quanto visto nel terzo capitolo, Tekken 5 si presenta su PS2 ricchissimo di contenuti: oltre a tante opzioni di gioco ed un ampio parco lottatori, sono presenti anche le versioni arcade integrali dei primi tre titoli del brand, per una rigiocabilità che tocca così livelli stellari. A parte ciò, la giocabilità viene ulteriormente migliorata grazie a moveset molto più ampi per ciascun lottatore rispetto ad passato ed un ritmo di gioco ancora più sostenuto.

Tekken Tag Tournament 2

L'ultimo gioco ad essere pubblicato su PS3 e Xbox 360 è anche uno dei più avvincenti. Tante modalità giocabili, una rosa di oltre 60 lottatori ed un sistema di combattimento reso ancora più sofisticato grazie alla meccanica del Tag che permette di dare vita a combo incredibilmente spettacolari e tecniche, Tekken Tag Tournament 2 è stato un prodotto altamente coinvolgente, imperdibile per ogni appassionati di Picchiaduro 3D

Passando invece ai Tekken meno riusciti, in verità non sarebbe del tutto corretto parlare di brutti giochi: ciascun esponente del brand, anche quelli che potremmo considerare meno belli, ha caratteristiche che lo rendono meritevoli d'attenzione, al netto delle loro imperfezioni. Scopriamo comunque quali sono i tre peggiori Tekken sviluppati da Bandai Namco:

I tre peggiori Tekken

Tekken

Il gioco da cui ha avuto tutto inizio, ma pur avendo dato il via ad una serie destinata a fare la storia, il Tekken originale era un prodotto ancora piuttosto grezzo: lento nei movimenti e nella risposta dei comandi, parchi mosse limitati e non particolarmente bello da vedere. Ma era pur sempre il 1994, e già un anno dopo con l'ottimo Tekken 2 la serie inizia a fare sul serio, grazie ad un seguito che migliora tutto del suo predecessore.

Tekken 4

Va sottolineato che Tekken 4 non è un brutto gioco in sé, anzi, tuttavia è stato senza dubbio il più controverso del franchise. Alcune innovazioni, come ad esempio i dislivelli all'interno degli scenari, non sono state ben accolti dai fan, mentre il bilanciamento generale del roster (comprensivo di soli 19 personaggi, versioni alternative escluse) non venne eseguito al meglio, lasciandoci così tra le mani un Tekken con i suoi tratti interessanti, ma anche tra i più deboli mai creati.

Tekken 3D Prime Edition

Forse il Tekken meno riuscito di sempre. Tekken 3D Prime Edition si può considerare come una sorta di porting modificato di Tekken 6 per Nintendo 3DS, che offre i 40 personaggi visti nel gioco principale. Per il resto, però, si presenta poverissimo di contenuti e modalità di gioco oltre che poco funzionale su una console portatile come quella Nintendo. Se non altro la cartuccia di gioco offre anche il film in computer grafica Tekken Blood Vengeance del 2011.