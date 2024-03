Bellwright: il mix tra survival e city builder si mostra in un nuovo trailer

Era sparito dai radar da qualche mese, ma alla fine Bellwright è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer che mostra in una rapida carrellata di sequenze quelle che sono le principali caratteristiche del gioco.

Il titolo in sviluppo presso il team Donkey Crew è un survival realistico a tema medievale che però prova ad offrire meccaniche di gameplay che vanno oltre i tipici prodotti appartenenti al genere. Oltre ad offrire quelle che sono le caratteristiche che si vedono solitamente in un survival in terza persona, dove si esplora la mappa e si va a caccia per sopravvivere, in Bellwright ci sono anche elementi tipici dei city builder. Nel corso dell'avventura, i giocatori - da soli o in compagnia, visto il supporto della cooperativa online - potranno metter su una piccola città e reclutare nuovi abitanti da assegnare alle varie abitazioni.

A fare da sfondo all'avventura c'è anche una storia, visto che non siamo sopravvissuti qualunque ma un guerriero che è stato ingiustamente accusato dell'assassinio di un principe e condannato a morte dal re. Insomma, dovremo realizzare una città anche per stabilire una base da cui far nascere la ribellione.

Purtroppo il gioco non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare a breve su Steam e solo in futuro sulle console di ultima generazione. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il provato di Enshrouded, altro survival arrivato di recente su Steam in Early Access.

