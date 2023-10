Bellwright: il survival open world è in arrivo su PC, la versione console uscirà nel 2024

Dopo aver riscosso un certo successo con la demo pubblicata in occasione dello Steam Next Fest a giugno 2023, Bellwright torna a mostrarsi con un trailer che ne svela la finestra di lancio su PC, dove arriverà a breve in Accesso Anticipato.

Il gioco approderà sul client Valve nel corso del mese di dicembre 2023, sebbene la data esatta non sia ancora stata annunciata ufficialmente. Per quello che riguarda la versione console, è stato solo confermato che arriverà nel 2024 e non vi sono dettagli sulle piattaforme di riferimento.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Bellwright è un survival a mondo aperto in cui il protagonista viene ingiustamente accusato dell'assassinio del re. Anziché essere giustiziato, il giovane viene condannato all'esilio e, per forza di cose, non può più recarsi in altri centri abitati. Gli eventi lo costringono quindi a sopravvivere nella foresta e di utilizzare le risorse a portata di mano per costruire un rifugio e i vari strumenti per restare in vita.

Il titolo, che si può giocare in single player o in cooperativa, prevede che il protagonista esplori la mappa alla ricerca di piccoli insediamenti da liberare al fine di reclutare un piccolo esercito con cui affrontare la Corona.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che durante il prossimo Steam Next Fest si potrà provare anche Enshrouded, altro survival di prossima uscita.