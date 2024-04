Bellwright: il survival open world ha una data d'uscita su PC

Dopo mesi di attesa, i giocatori possono finalmente conoscere la data d'uscita ufficiale di Bellwright, un survival open world che si è mostrato in più di un'occasione e ha incuriosito gli appassionati del genere.

Il titolo in questione, in sviluppo presso il team Donkey Crew, approderà sugli scaffali virtuali di Steam a partire dal prossimo 23 aprile 2024. Occorre precisare che il gioco sarà disponibile in Early Access, quindi nel corso dei prossimi mesi riceverà aggiornamenti che introdurranno nuovi contenuti, meccaniche di gioco e tante altre novità.

Per chi non sapesse di che gioco si tratta, Bellwright è un survival open world in cui il protagonista è un ricercato: l'uomo è infatti stato accusato dell'omicidio di un re e si ritrova a fuggire con l'obiettivo di organizzare una rivolta contro la corona. A tal proposito, nel titolo Doneky Crew potremo reclutare nuovi alleati e creare uno o più centri abitati, che potremo gestire come in uno strategico.

Questo significa che durante gli scontri sarà possibile farsi affiancare dai ribelli che abbiamo convinto ad unirsi alla nostra causa. Come avrete intuito, si tratta di una produzione che ha svariati punti di contatto con il noto Mount & Blade.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'ultimo trailer di Bellwright.

