Below ha una data su PS4: l'update Explore sarà gratis su PC e Xbox One

Dopo aver confermato l'arrivo dell'avventura roguelike Below su PS4, il team di Capybara Games ne fissa la data di lancio e certifica l'arrivo dell'espansione Explore come update gratuito da scaricare gratuitamente su PC e Xbox One.

Attraverso Explore, l'intento degli sviluppatori canadesi è quello di garantire un'esperienza di gioco più accessibile per coloro che desiderano avventurarsi nei dungeon procedurali del titolo senza l'assillo delle trappole da eludere, dei nemici da fronteggiare e degli "imprevisti ambientali" da superare.

Il doppio binario scelto da Capybara per dare forma a questo update consentirà agli appassionati del titolo di proseguire la propria avventura senza alcuna modifica di sorta. La modalità Explore correrà parallelamente a quella di Sopravvivenza per facilitare l'esplorazione della mappa con soluzioni ludiche che prevedono, ad esempio, la trasformazione dei falò in checkpoint permanenti e il potenziamento degli oggetti consumabili.

La versione PS4 di Below sarà disponibile dal 7 aprile e conterrà al suo interno sia il modulo Explore che quello Survival "originale": l'aggiornamento gratuito che introdurrà Explore su PC e Xbox dovrebbe essere disponibile nella stessa giornata. Per approfondire la conoscenza di questo roguelike prima del suo arrivo su PlayStation 4 e dell'importante update Explore, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Below.