Below: l'avventura roguelike arriva in primavera su PS4 con la modalità Explore

Onorato l'accordo di esclusiva sancito con Microsoft, gli sviluppatori di Capybara Games confermano l'arrivo su PlayStation 4 di Below: l'avventura roguelike sarà disponibile in primavera e, tanto su PS4 quanto su PC e Xbox One, sarà arricchito da un update gratuito che introdurrà la modalità chiamata Explore.

Con Explore, gli autori canadesi proveranno a venire incontro alle esigenze di chi desidera scoprire tutte le aree e i segreti della mappa senza l'assillo delle trappole, dei nemici e degli "imprevisti ambientali" che caratterizzano l'esperienza survival originaria di Below. Sempre attraverso la modalità Explore, ad esempio, i falò dei dungeon diventeranno dei checkpoint permanenti.

La versione PS4 del titolo vanterà i medesimi contenuti delle edizioni precedenti su PC e Xbox One e darà modo agli appassionati del genere di indossare i panni di un esploratore solitario che, naufragato su di un'isola deserta (ma solo all'apparenza), dovrà addentrarsi nelle viscere di una montagna popolata da creature ostili e dalle bizzarre arcologie senzienti di una antichissima civiltà tecnologicamente avanzata.

Se volete saperne di più su questo spietato roguelike prima che abbandoni l'esclusiva temporale di Microsoft per abbracciare il multipiattaforma con l'approdo su PS4, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Below a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.