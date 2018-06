Below compare su Steam in uscita nel 2018: data di lancio in arrivo all'E3?

Come annunciato lo scorso marzo dal creative director Kris Piotrowski, Below punta a debuttare su Xbox One e PC entro il 2018. Su Steam, intanto, è stata pubblicata la pagina ufficiale del gioco: la data di lancio definitiva verrà svelata all'E3 2018?

Come potete vedere a questo indirizzo, sulla piattaforma Valve è stata pubblicata la pagina ufficiale di Below, con tanto di finestra di lancio fissata al 2018. Considerando che mancano poche ore alla conferenza Microsoft fissata per le 22:00 di domenica 10 giugno, ci domandiamo se la finestra di lancio definitiva del gioco verrà finalmente svelata sul palcoscenico di Los Angeles, permettendoci di scoprire quando sarà disponibile il nuovo titolo degli autori di Superbrothers: Sword & Sworcery.

Stando alle parole degli sviluppatori, il processo di sviluppo sarebbe entrato ormai nelle fasi conclusive già da diverse settimane, con il team impegnato a rifinire gli ultimi aspetti della produzione e del level design, nell'intento di apportare ulteriore profondità al mondo di gioco. Ricordiamo infine che è stato confermato il supporto a Xbox One X per la risoluzione 4K e il frame rate di 60fps.

Nelle prossime ore scopriremo la data di lancio di Below su Xbox One e PC? Voi cosa vi aspettate dal gioco?