Below esce la prossima settimana su PC e Xbox One, è ufficiale

Annunciato nel lontano 2013, Below di Capybara Games (team noto per Sword & Sworcery EP) ha ora una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile in formato digitale dal 14 dicembre su PC e Xbox One.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno pubblicato il trailer di lancio e tre nuovi screenshot del gioco, inoltre GameInformer USA ha reso disponibile un nuovo video gameplay giocato e commentato in compagnia di Kris Piotrowski, Creative Director di Below.

Below è stato oggetto di uno sviluppo lungo e travagliato, la gestazione del progetto è durata oltre cinque anni ma Capybara Games è ora pronta per presentare al pubblico la sua nuova creatura. Ricordiamo che il gioco è previsto su PC (via Steam) e Xbox One, al momento non sono stati annunciati porting per altre piattaforme come PS4 e Nintendo Switch.