Below punta a uscire entro il 2018, confermati i 4K/60fps su Xbox One X

Parlando ai microfoni di Engadget, il creative director di Below Kris Piotrowski ha condiviso alcuni aggiornamenti sul processo di sviluppo, confermando che il gioco punterà a fare il suo debutto suentro il 2018.

Below, il nuovo progetto degli autori di Superbrothers: Sword & Sworcery, è stato annunciato ufficialmente all'E3 2013 durante la conferenza Microsoft, presentandosi come una delle piccole produzioni più promettenti in arrivo su Xbox One in esclusiva temporanea.

Sebbene la finestra di lancio fosse prevista entro l'estate del 2016, Capybara Games si vide costretta a rinviare il gioco a tempo indeterminato, così da rivedere alcuni aspetti dello sviluppo. Oggi, a distanza di quasi due anni, arriva finalmente un nuovo aggiornamento dal creative director Kris Piotrowski, con la conferma che Below punterà a fare il suo debutto su Xbox One e PC entro il 2018.

Stando alle parole di Piotrowski, lo stato dei lavori si trova finalmente a un punto di svolta, con il team che si trova adesso impegnato a rifinire gli ultimi aspetti della produzione e del level design, nell'intento di apportare ulteriore profondità al mondo di gioco. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato il supporto a Xbox One X, dichiarando che il gioco girerà a 4K e 60fps sulla console premium.