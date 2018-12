Below si lancia in video su PC e Xbox One ed entra subito nel Game Pass

Il lunghissimo percorso di sviluppo intrapreso dagli autori di Capybara Games per dare forma al progetto di Below si conclude ufficialmente con il lancio della loro ambiziosa avventura roguelike su PC e in esclusiva console su Xbox One.

Grazie anche alla collaborazione di Jim Guthrie, principale designer e compositore della colonna sonora di quella gemma della produzione videoludica indipendente che risponde al nome di Superbrothers: Sword & Sworcery EP, il team canadese proverà a farsi perdonare i ripetuti posticipi del titolo con delle meccaniche di gameplay più mature e uno scenario ancora più vasto e complesso.

L'impalcatura di gioco eretta dagli autori di Toronto poggia saldamente le sue basi sulla lunga tradizione degli action ruolistici "alla Dark Souls" e sulle avventure metroidvania, con decine di tipologie di nemici da affrontare e di enigmi ambientali da risolvere per avanzare nella trama. Per celebrare l'uscita del titolo, i ragazzi di Capybara Games hanno confezionato un trailer di lancio e delle immagini esplicative.

La versione PC di Below è già disponibile e può essere acquistata a 19,79 €, con uno sconto di lancio del 10% per coloro che lo aggiungeranno alla propria ludoteca digitale entro il 3 gennaio. La versione Xbox One, anch'essa acquistabile sin da ora, è invece proposta a 24,99 € ma può essere scaricata "gratuitamente" da tutti coloro che hanno deciso di abbonarsi al servizio Xbox Game Pass.