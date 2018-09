Below torna a mostrarsi in occasione del PAX West 2018

Questo PAX West 2018 è stato un evento molto interessante soprattutto per gli amanti dei titoli indipendenti, vista l'enorme quantità di annunci e gameplay mostrati.

Uno di questi è proprio Below, sparito dalle scene per un lungo periodo e tornato alla ribalta negli ultimi mesi, durante i quali si è mostrato più volte. In questo nuovo filmato, della durata di quasi 15 minuti, possiamo vedere il gioco in movimento e ammirare sia fasi di esplorazione che di combattimento.

Vi ricordiamo che Below è un action RPG con visuale isometrica e dungeon generati proceduralmente. Nel gioco gli utenti non vivranno una storia pensata dagli sviluppatori, ma potranno costruirsela da soli grazie all'elemento procedurale. A causa poi della complessità degli scontri, il titolo è stato più volte paragonato alla serie Dark Souls.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data d'uscita, Below dovrebbe arrivare esclusivamente su PC, Xbox One e Xbox One X nel corso dei prossimi mesi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che nel corso del PAX West 2018 è stato mostrato un nuovo video gameplay del Legacy Pack di Hitman 2 ed è stato annunciato un nuovo DLC di The Binding of Isaac: Repentance.