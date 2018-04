Below: vediamo 25 minuti di gameplay su Xbox One X

In occasione del PAX East 2018 di Boston, Below e tornato a mostrarsi in azione dopo diversi anni di silenzio. Il video gameplay, della durata di 25 minuti, è tratto dalla versione Xbox One X del gioco.

Il filmato, visionabile a questo indirizzo, ci permette di vedere il gioco in azione grazie a 25 minuti di gameplay tratti dalla versione Xbox One X, console dove Below riesce a reggere i 4K nativi a 60fps. Il video farà sicuramente piacere a chi aveva seguito il progetto con interesse, a testimonianza di come lo sviluppo del gioco stia proseguendo verso la strada giusta.

Ricordiamo che Below, il nuovo progetto degli autori di Superbrothers: Sword & Sworcery, venne annunciato ufficialmente all'E3 2013 durante la conferenza Microsoft, presentandosi come una delle piccole produzioni più promettenti in arrivo su Xbox One in esclusiva temporanea.

Sebbene la finestra di lancio fosse inizialmente prevista entro l'estate del 2016, Capybara Games si vide costretta a rinviare il gioco a tempo indeterminato, così da rivedere alcuni aspetti del progetto. A distanza di quasi due anni, con una recente intervista concessa a Engadget, il creative director di Below Kris Piotrowski ha confermato che il gioco farà finalmente il suo debutto su Xbox One e PC entro il 2018. Cosa ne pensate del nuovo video gameplay?