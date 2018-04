Ben Brode, director di Hearthstone, lascia Blizzard dopo 15 anni

Con un post pubblicato su Battle.net, il director di Hearthstone Ben Brode ha annunciato l'abbandono del suo incarico. Brode lascia Blizzard Entertainment a distanza di ben 15 anni, con l'intenzione di fondare una nuova compagnia.

Nel messaggio pubblicato su Battle.net, Ben Brode ha raccontato la sua esperienza lavorativa all'interno di Blizzard, ricordando come la sua carriera fosse iniziata all'età di soli 20 anni (quando venne assunto come tester) fino a diventare director di Hearthstone, titolo al quale ha lavorato per ben 10 anni.

Dopo aver ringraziato tutti i suoi colleghi e gli amici che lo hanno accompagnato lungo questo percorso, Ben Brode ha tenuto a sottolineare che Hearthstone rimane comunque in ottime mani, e che non vede l'ora di scoprire come si evolverà il gioco in futuro. L'ex director ha deciso di lasciare il suo incarico in Blizzard per fondare una nuova compagnia, con l'obiettivo di tornare a programmare, progettare e creare nuove cose (videogiochi inclusi, con buone probabilità).

A questo punto non possiamo che augurare buona fortuna a Ben Brode per la sua nuova avventura professionale. Tornando a parlare di Hearthstone, invece, ricordiamo che a partire dallo scorso 13 aprile è disponibile la nuova espansione Boscotetro (con l'inclusione di 135 nuove carte e meccaniche di gioco inedite).