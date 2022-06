Bend Studio su una nuova IP open world con multiplayer, confermano gli autori di Days Gone

Come promesso, Bend Studio ha presentato il suo nuovo logo ufficiale. Lo studio noto per Syphon Filter, Uncharted: L'Abisso d'Oro e Days Gone ha inoltre aperto una finestra sul proprio futuro tramite un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog.

Oltre ad aver effettuato una lunga panoramica sulla storia della software house di Sony, l'articolo ci fornisce qualche piccolo indizio sulla nuova opera in via di sviluppo e in arrivo su piattaforme PlayStation. Sappiamo bene come Days Gone 2 sia stato rifiutato da Sony, tuttavia Bend Studio farà tesoro di quanto appreso con l'open world post-apocalittico ambientato nell'Oregon per plasmare la sua nuova avventura, che come già abbiamo appreso sarà una nuova IP open world.

Nel post si fa riferimento ad una nuova IP a mondo aperto che "si basa sui sistemi a mondo aperto di Days Gone" e che includerà anche il multiplayer. Si tratterà di "un mondo interamente nuovo che siamo estremamente entusiasti di creare per voi. Non vediamo di annunciarlo quando arriva il momento giusto", dichiara Kevin McCallister, community manager di Bend Studio. Al momento non sono disponibili altri dettagli, e ci toccherà attendere ancora un po' di tempo prima di saperne di più.

Il game director Jeff Ross, oggi tra le fila di Crystal Dynamics, aveva descritto come avrebbe voluto realizzare Days Gone 2.