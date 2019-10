Bend Studio: al via i lavori per il nuovo gioco degli autori di Days Gone!

Nel corso della primavera 2019, il team di Bend Studio è andato ad arricchire il parco titoli di PlayStation 4, pubblicando in esclusiva sulla console Sony, la propria ultima produzione: Days Gone.

Esordito sul mercato nel mese di aprile, il gioco ha goduto di un lungo programma di supporto post-lancio, estesosi sino al settembre di quest'anno. Oltre all'introduzione periodica di nuove sfide in-game, i DLC gratuiti pubblicati dalla software house hanno inoltre introdotto il New Game Plus in Days Gone. Ora, sembra proprio che Bend Studio sia pronta per mettersi al lavoro su di un nuovo progetto. A rivelare l'informazione è il profilo Linkedin di Jeremy Vickery, Senior Staff Lighting Lead presso la software house. Parte del team dal settembre 2017, il professionista ha gestito l'implementazione del sistema di illuminazione di Days Gone. Ma non solo: sul noto portale, Jeremy Vickery scrive di essere attualmente "coinvolto nella progettazione della pre-produzione per il nostro prossimo titolo".



Purtroppo, la concisa affermazione non offre indizi particolarmente significativi sulla natura del progetto, rendendo complesso provare a ipotizzare la possibile identità del nuovo gioco di Bend Studio. Tra le opzioni potrebbe figurare un eventuale Days Gone 2 per PS5, così come un titolo completamente diverso: di che cosa sperate possa trattarsi?