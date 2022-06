Bend Studio: il nuovo logo degli autori di Days Gone sarà rivelato domani

Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Bend Studio, la software house nota per aver lavorato alla serie di Syphon Filter e al più recente Days Gone, ha annunciato che nella giornata di domani martedì 7 giugno sarà rivelato il suo nuovo logo ufficiale.

Lo studio first party di Sony ha diffuso una breve clip con cui ha confermato che il logo sarà presentato nel corso di una diretta che si terrà domani a partire dalle ore 21:00 italiane. La trasmissione sarà visibile collegandosi al canale Twitch ufficiale di Bend Studio.

Al momento non sono stati diffusi altri dettagli, né sul logo stesso né su eventuali annunci o aggiornamenti che potrebbero arricchire la diretta. Sappiamo bene come ormai scartata l'idea di realizzare Days Gone 2, la software house facente parte dei PlayStation Studios si sia messa all'opera su una nuova IP open world. Come assicurato da Hermen Hulst di Sony, il team di sviluppo farà tesoro dell'esperienza maturata proprio con Days Gone per dare vita ad un titolo a mondo aperto ancor più avvincente e rifinito. Difficilmente avremo un annuncio vero e proprio durante la diretta di domani, ma incrociamo le dita per qualsiasi update abbia in serbo la software house in merito al suo futuro.