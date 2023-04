Bend Studio 'prende appunti' sui social: il reveal della nuova esclusiva PS5 è imminente?

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione del nuovo logo di Bend Studio, la sussidiaria del team PlayStation si riaffaccia sui social per condividere un tweet che suggerisce l'arrivo di importanti novità legate alla prossima avventura open world degli autori di Days Gone.

I curatori del profilo Twitter ufficiale della software house dell'Oregon hanno inaugurato la settimana mostrando un'agendina bianca con il logo dei PlayStation Studios e una penna che reca impresso il nuovo logo di Bend Studio.

Come facilmente prevedibile, il post ha suscitato la reazione immediata dei tanti appassionati di Days Gone che attendono con impazienza l'annuncio del prossimo videogioco degli sviluppatori americani, pur essendo consapevoli del (quasi) impossibile ritorno dell'IP post-apocalittica e, quindi, dell'annuncio di Days Gone 2.

Nei mesi scorsi, gli autori della serie di Syphon Filter e dell'odissea zombie vissuta dagli emuli di Deacon St. John hanno già confermato di essere al lavoro su una nuova proprietà intellettuale ambientata in una dimensione a mondo aperto con elementi multiplayer. Dopo lo State of Play del 13 aprile con una valanga di sorprese su Final Fantasy 16, la speranza della community è ovviamente quella di assistere quanto prima all'annuncio ufficiale del nuovo videogioco di Bend Studio, magari nel corso di un apposito evento mediatico che contribuisca a fare luce sull'ambientazione, sul gameplay e sui contenuti della nuova esperienza interattiva del team americano.