Bendy and the Dark Revival: i demoni d'inchiostro terrorizzano su PC, PlayStation e Xbox

Per festeggiare Halloween, i vertici di Roster Teeth Games pubblicano un nuovo video del survival horror Bendy and the Dark Revival per fissarne la data di lancio su PC e confermarne il successivo approdo su console PlayStation e Xbox.

Il nuovo capitolo della serie di esperienze a tinte oscure di Bendy firmate dai Joey Drew Studios ci porterà all'interno una magione piena zeppa di marionette assassine, trappole d'ogni sorta e mostri d'inchiostro provenienti dalla dimensione parallela di un fumetto dei primi anni del '900. Il compito affidato al giocatore è perciò piuttosto semplice, ossia scappare a gambe levate da questo esercito di pupazzi indemoniati prima di essere fatti a fette.

La fuga dalle creature che popolano questo universo infernale, però, non sarà la strategia di sopravvivenza più efficace: solo superando gli enigmi ambientali sarà possibile arginare l'avanzata dei mostri e guadagnare del tempo prezioso per completare gli altri indovinelli, specie dopo aver strappato ai nemici di turno le abilità e i poteri necessari per scappare da questo incubo interattivo.

La commercializzazione di Bendy and the Dark Revival è prevista per il 15 novembre su PC e successivamente su console PlayStation e Xbox. Amate questo genere di avventure dark? Date un'occhiata al nostro ultimo speciale su Paranormal Tales, l'horror in stile body cam ispirato a The Blair Witch Project, Necropolis e Antrum.