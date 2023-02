Bendy and the Dark Revival: l'horror con demoni d'inchiostro ha una data su console

Dopo aver terrorizzato gli appassionati di survival horror su PC, Bendy and the Dark Revival si prepara a sbarcare su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il nuovo trailer pubblicato da Joey Drew Studios fissa la data di lancio del porting console di questa avventura a tinte oscure con demoni d'inchiostro.

Per l'occasione, le fucine digitali degli studi Joey Drew sfornano anche un video gameplay che ci immerge nelle inquietanti atmosfere di quest'opera edita da Roster Teeth Games.

Il nuovo atto dell'odissea horror di Bendy cala i patiti del genere all'interno di una magione piena di trappole, marionette e mostri d'inchiostro scaturiti da un fumetto dark dei primi anni del '900. La nostra missione sarà quella di scappare a gambe levate da questo girone dantesco popolato da pupazzi indemoniati.

Sotto il profilo squisitamente ludico, l'universo infernale di Bendy and the Dark Revival lega le strategie di sopravvivenza attuate dal nostro alter-ego alla risoluzione degli enigmi ambientali rappresentati dalle trappole disseminate nello scenario: starà ai giocatori, quindi, capire come sfruttare a proprio vantaggio questi letali congegni per guadagnare tempo prezioso nella fuga da questo incubo interattivo.

Le versioni console di Bendy and the Dark Revival saranno disponibili dall'1 marzo sulle piattaforme delle famiglie PlayStation e Xbox.