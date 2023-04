Beneath: l'FPS horror per PC e console next-gen mostra i muscoli nel nuovo video gameplay

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un inedito filmato di gameplay di Beneath, un interessante sparatutto in soggettiva che immerge il giocatore in uno scenario particolarmente spaventoso.

Il nuovo progetto dei creatori di Those Who Remain e Gemini Wars è infatti un FPS horror in cui il protagonista è Noah Quinn, un sommozzatore d'alto mare che si ritrova a dover sopravvivere all'interno di una struttura sottomarina popolata da creature poco amichevoli. Sebbene si tratti di un'avventura horror, il video gameplay di sei minuti mostra come il titolo abbia una componente action molto marcata e il nostro eroe di turno non si limiterà a scappare dalle mostruosità che gli danno la caccia. Utilizzando doppiette, fucili d'assalto e altre bocche da fuoco, potremo infatti rispondere a tono ad ogni aggressione e non sembra vi sia una particolare carenza di risorse.

Per quello che riguarda il comparto grafico, il gioco mostra un buon livello di dettaglio che però non viene adeguatamente supportato dalle animazioni, ma è probabile che sia un aspetto sul quale gli sviluppatori stanno ancora lavorando e che verrà migliorato nel corso dei prossimi mesi. Sempre a proposito del lato tecnico, non è chiaro se il progetto faccia uso o meno dell'Unreal Engine 5, dal momento che gli sviluppatori non hanno rilasciato dichiarazioni in tal senso.



Attualmente il gioco non ha una finestra di lancio, ma Camel 101 ha confermato che è in sviluppo solo ed esclusivamente per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo spettacolare filmato di Unrecord, l'FPS talmente realistico che in molti pensavano fosse un fake.