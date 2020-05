Benessere mentale e fisico nell'esport: Faker e Nike assieme per una lezione...di Yoga

Nike ha presentato un programma di allenamento yoga sul sito ufficiale coreano e, udite udite, la star “ospite” in questo caso è nientemeno che Faker. Il programma di training è studiato per far si che anche chi non pratica normalmente esercizio fisico possa seguire facilmente.

Il video è il primo contenuto ufficiale che Faker ha prodotto in collaborazione con Nike. Nel video della durata di circa 30 minuti, Faker mostra diverse posizioni yoga e di respirazione studiate appositamente per i giocatori esport e per coloro che devono stare seduti per lunghi periodi di tempo.

Come potete vedere dal video, purtroppo in coreano, vengono mostrati esercizi che possono rafforzare la spalla, il collo, i muscoli della schiena, oltre a diversi movimenti che migliorano le capacità fisiche e l'elasticità dei muscoli di gambe e schiena come "il cane a faccia in giù" o la posizione del "cobra".

Nel video, Faker ha dichiarato: "Negli esport, la salute mentale e la pazienza sono necessari e i giocatori devono mantenere un alto livello di concentrazione, quindi è essenziale trovarsi sempre in uno stato fisico in grado di sopportare tale livello di stress. Spero che tutti coloro che trascorrono molto tempo al chiuso e seduti, come i giocatori professionisti, possano beneficiare dell'energia positiva di questo video".