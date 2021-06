Benetton debutta negli Esports e veste i Caster italiani del Campionato Europeo di LoL

United Colors of Benetton è Apparel Partner dei Caster italiani di LEC 2021 - Summer Split. Il progetto di comunicazione, nato grazie all’advice strategico delle agenzie di dentsu italia MKTG e Simple Agency, mira ad attivare tutto l’ecosistema di comunicazione legato al mondo degli Esports, sostenuto da una campagna di comunicazione full digital.

Dentsu Italia annuncia la partnership tra United Colors of Benetton - icona e volto italiano del settore apparel - e PG Esports, la Esports Company italiana che si occupa del broadcast ufficiale del Campionato Europeo di League of Legends (LEC).

L’azienda trevigiana porta i suoi colori e il suo stile unico in un settore in costante crescita ed espansione: quello degli Esports. Il progetto nasce dalla collaborazione del brand con due agenzie del gruppo dentsu: MKTG, specialista in ambito Gaming ed Esports, e Simple Agency, sigla che fin dalla sua nascita ha avuto come missione la comprensione del mondo del digital marketing per puntare ad offerte complete ed integrate, che abbiano un impatto forte e tangibile sul business dei clienti.

La sinergia tra le due sigle di dentsu italia ha permesso a United Colors of Benetton di entrare nella scena Esports italiana con un progetto di comunicazione particolarmente affine al target, che si svolgerà fino ad agosto 2021, attraverso progetti e attivazioni diversificate. Una vera e propria partnership quella studiata per United Colors of Benetton che – attraverso la contaminazione tra il mondo del gaming con quello del fashion – si propone di generare un’esperienza coinvolgente ed ingaggiante per un sempre maggiore numero di Esports fan.

Il cuore dell’accordo vede United Colors of Benetton come Apparel Partner dei Caster Terenas, KenRhen, Eddienoise e Moonboy, vere e proprie icone del panorama eSports italiano, che indosseranno outfit del brand durante le dirette sul canale Twitch di PG Esports in linea con il proprio stile, trasformandosi da voci narranti di League of Legends in veri e propri Trend Setter. E proprio i Caster diventeranno anche i volti del nuovo spot online, firmato MKTG e PG Esports, che mette in scena non soltanto la linea United Colors of Benetton, ma anche l’attitude del brand e dei casters stessi giocando con sfondi colorati e un montaggio veloce e accattivante.

Il piano di comunicazione a supporto del progetto di partnership coinvolge diverse piattaforme di comunicazione, sfruttando Twitch in primis ma anche tutti i canali social di PG Esports, garantendo un’amplificazione strutturata all’intero progetto. Accompagna l’attività un presidio media strategico pensato da Simple Agency per ricontattare gli utenti Esport Twitch anche fuori dalla piattaforma di gaming.