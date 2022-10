Benvenuti a Redfall: atmosfere da incubo nel video sugli scenari dello shooter paranormale

Redfall, lo shooter Arkane a base di vampiri, riguadagna le nostre pagine con l'ultimo filmato in-engine condiviso da Bethesda per immergerci nelle atmosfere da incubo di questa avventura horror in arrivo nel 2023 su PC, console Xbox e dal day one nel catalogo del Game Pass.

In lavorazione presso gli studi texani di Arkane Austin, la nuova proprietà intellettuale del team che ha dato forma a Deathloop, al reboot di Prey e alla serie di Dishonored ci proietterà in una dimensione di carne e sangue da esplorare liberamente per andare a caccia di succhiasangue e spettri d'ogni sorta.

Il 'giro turistico' offertoci da Bethesda con questo nuovo trailer ci porta a visitare alcune delle ambientazioni più caratteristiche di Redfall, la ridente cittadina che farà da sfondo all'inferno vampiresco da vivere insieme al proprio alter-ego e, volendo, in compagnia degli altri cacciatori di pipistrelli antropomorfi che popoleranno le lobby multiplayer cooperative.

Nell'ultimo trailer si possono ammirare alcune delle creature più infide che hanno trasformato Redfall in un girone dantesco, come la spaventosa Predatrice o la sempre vigile Sentinella. La riconquista di Redfall avrà inizio nel 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento su coop e gameplay dal video di Redfall del QuakeCon 2022.