Benvenuti a Redfall: personaggi, ambientazioni e gameplay nel video di Arkane

Dopo aver mostrato il primo gameplay di Redfall nella cornice dell'Xbox Showcase, i ragazzi di Arkane Austin ci rituffa nella dimensione a tinte oscure del loro prossimo sparatutto paranormale con una video panoramica su personaggi, ambientazioni e attività da svolgere nell'esclusiva Microsoft.

Alle recenti rassicurazioni sull'importanza del singleplayer in Redfall, la sussidiaria texana di Bethesda e degli Xbox Game Studios entra nel merito del gameplay per raccontarci, attraverso una serie di "diapositive interattive", questo mondo aperto da esplorare da soli o in compagnia dei propri amici.

Il perno attorno al quale verterà l'intera esperienza di gioco sarà rappresentato dalla strenua lotta che dovremo ingaggiare con i vampiri che hanno infestato questa (un tempo) pacifica cittadina costiera. A detta di Arkane, ciascuna tipologia di vampiri vanterà un proprio pattern di attacchi, merito delle routine comportamentali uniche adottate dagli autori nella progettazione dell'IA nemica.

Il nuovo video di Redfall entra poi nel merito delle scelte dirimenti da compiere per decidere l'eroe da impersonare, gli equipaggiamenti da potenziare e le abilità da evolvere, tutti fattori che nelle intenzioni di Arkane Austin contribuiranno a elevare il tasso di divertimento del titolo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un interessante focus sui personaggi di Redfall.

La lotta contro i succhiasangue non-morti di Redfall partirà nella prima metà del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo degli iscritti a Xbox Game Pass.