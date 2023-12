Benvenuto dicembre, inizia oggi il mese del trailer di GTA 6

Venerdì 1 dicembre 2023: inizia un mese sulla carta lunghissimo. No, non per i The Game Awards e nemmeno per le festività di Natale, quest'anno infatti dicembre è il mese del trailer di GTA 6. L'hype è alle stelle e ancora non abbiamo una data precisa per il drop del debut trailer del nuovo Grand Theft Auto.

Rockstar ha parlato genericamente di inizio dicembre come finestra di pubblicazione del primo trailer di GTA 6, oltre a questo non ci sono altre informazioni. Ma gli insider non sono rimasti con le mani in mano e c'è chi assicura che il trailer di Grand Theft Auto 6 potrebbe arrivare prestissimo, magari già nella giornata di oggi.

Secondo Tez2 (insider e creator molto vicino a Rockstar Games) il trailer potrebbe arrivare oggi, nel weekend (2 e 3 dicembre) o al più tardi martedì 5 dicembre, in ogni caso prima dei The Game Awards in programma il 7 dicembre (notte tra il 7 e l'8 dicembre per noi italiani).

Sarà vero? Per scoprirlo dovremo attendere, idealmente la speranza della community è che Rockstar possa droppare il trailer entro la prima metà del mese, magari appunto nel corso della prima settimana di dicembre dal momento che la stessa azienda usa il termine "early december" per riferirsi al periodo di diffusione del video.