Bergamo Comicon, ci sarà anche l'Italian Game Jam: Dal Negro tra i giudici

Il Comicon di Bergamo è alle porte: la kermesse del fumetto, infatti, si terrà dal 23 al 25 giugno e verrà organizzata dallo stesso team dietro al Comicon di Napoli. Oggi, un altro volto storico dei cardgame conferma la sua partecipazione alla manifestazione: stiamo parlando di Teodomiro Dal Negro.

Per chi non lo sapesse, Teodomiro Dal Negro è una realtà storica affermatasi nel mondo dei cardgame con la produzione di carte da gioco e di giochi di carte per bambini e adulti. L'azienda parteciperà al Comicon di Bergamo e farà anche da giudice per la Italian Game Jam di Bergamo.

Ma cos'è, esattamente, la Italian Game Jam? Si tratta di una competizione dedicata al design dei board game, ossia all'ideazione e alla progettazione dei giochi da tavolo, aperta ai semplici appassionati e ai designer più esperti, che avranno il compito di realizzare, nel giro di un paio di giorni, un vero e proprio gioco da tavolo da lanciare sul mercato. Tuttavia, i partecipanti scopriranno strumenti e componenti da utilizzare solo durante il primo giorno della manifestazione, rendendo impossibile pianificare in anticipo le proprie mosse.

A rappresentare Dal Negro sarà Emilia Dal Negro, che farà parte della Giuria d'Eccellenza con il compito di selezionare il progetto vincitore. Tra gli altri giudici ci saranno invece Davide Lo Presti, cofondatore e CEO di Tambù, il designer di boardgame Mauro Monti, lo storico autore di giochi Spartaco Albertarelli (che si è occupato, tra le altre cose, dell'edizione italiana di Dungeons & Dragons e di RisiKo!), e il proprietario di Studiolab Cristian Confalonieri.

Emilia Dal Negro ha spiegato che "sono felice di far parte della giuria dell'Italian Game Jam di Bergamo, un evento che celebra l'innovazione nel design dei giochi da tavolo. In Dal Negro, siamo da sempre molto attenti all'innovazione di prodotto e crediamo che questo evento rappresenti un'occasione importante per vedere tanti giovani creativi all'opera nella realizzazione dei futuri giochi di successo".