Berzerk Recharged, dal 1980 con furore: lo shooter arcade risorge su PC e console

L'onda della nostalgia di Atari 2600+ prosegue con Berzerk Recharged, la riedizione attualizzata del classico shooter arcade del 1980 che Atari e il team Sneakybox contano di lanciare entro fine anno su PC, console e Atari VCS.

Considerata una delle pietre miliari dell'era d'oro del gaming anni '80, l'originaria esperienza interattiva offertaci da Berzerk rivive in questa edizione Recharged per catapultarci ancora una volta nella sua frizzante dimensione sparatutto multidirezionale.

L'odissea a tinte neon vissuta da quel combinaguai di Evil Otto, di conseguenza, è destinata a proseguire in Berzerk Recharged grazie al lavoro di modernizzazione svolto dal team di Sneakybox per rendere ancora più immersive le battaglie da combattere all'interno di scenari pieni di nemici, trappole e colpi di scena.

Il ritorno di Otto sarà accompagnato da migliorie estese al comparto grafico, da controlli a doppia levetta precisi e da una colonna sonora inedita, prodotta dal compositore Megan McDuffee. La commercializzazione di Berzerk: Recharged è prevista entro la fine del 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come pure su Atari VCS come parte dell'esperienza proposta dall'azienta videoludica statunitense con la collana Atari Recharged.