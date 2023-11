Berzerk Recharged: l'epoca d'oro degli arcade anni '80 risorge su PC e console

Dopo aver accolto con entusiasmo l'annuncio di Berzerk Recharged, gli appassionati di videogiochi arcade dei ruggenti anni '80 saranno felici di sapere che la riedizione attualizzata del classico shooter di Atari è finalmente disponibile su PC, console e Atari VCS.

Con Berzerk Recharged, quindi, l'onda della nostalgia di Atari 2600+ prosegue grazie al lavoro svolto dal team Sneakybox nel riportare in auge questo sparatutto multidirezionale che tante gioie ha regalato ai fan di videogiochi arcade dagli anni '80 ad oggi.

L'opera di modernizzazione compiuta da Sneakybox parte dalle inevitabili migliorie al comparto grafico per estendersi al sistema di gioco, con controlli a doppia levetta più precisi e battaglie più immersive ricreate in uno stile neon-synthwave che ben si sposa con la colonna sonora della compositrice Megan McDuffee, il tutto immerso in un contesto ludico in costante mutamento con tanti nemici, trappole e colpi di scena.

La fuga dai labirinti futuristici di Berzerk Recharged, quindi, riparte quest'oggi giovedì 9 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Atari VCS. In calce e in cima alla notizia trovate il video di lancio e le nuove immagini ingame dateci in pasto da Sneakybox.