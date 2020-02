BeSport: il Campionato eSport ufficiale della Serie BKT si gioca con PES

C’è un campionato, ugualmente emozionante, che ricalcherà quello della Serie BKT ma che si disputerà non sui campi ma fra le console. È BeSports, il torneo eSports della Lega B con 20 team partecipanti, gli stessi che ogni weekend si sfidano negli stadi della seconda divisione nazionale.

Il torneo eSports viene giocato su eFootball PES 2020, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 19/20. L’organizzazione e la gestione dell’intero progetto sarà prodotta da A.C.M.E e da MKERS, società rispettivamente esperte nell’organizzazione di eventi e

nelle attività del settore eSport.

Fino al 5 aprile sarà infatti possibile, a tutti, iscriversi alle selezioni per far parte dei 40 player (due per squadra) che saranno poi chiamati adisputare il primo campionato ufficiale eSports della Serie BKT. I primi tornei di qualificazione sono in programma i giorni 7, 8, 14, il 15, il 21, 22 e 28 marzo) da cui usciranno 36 vincitori.



Gli altri quattro saranno scelti al Romics, rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, i videogiochi, il cinema e l’intrattenimento organizzata a Roma, dal 2 al 5 aprile dove la Lega B avrà un suo spazio nel quale organizzare tornei. Sempre al Romic si svolgerà l’estrazione dell’abbinamento player-squadra.