Best Buy svela Metroid Prime Trilogy, Persona 5 e Zelda A Link to the Past per Switch

Best Buy ha svelato la possibile esistenza di tre giochi per Nintendo Switch non ancora annunciati: nel database della nota catena americana hanno fatto la loro comparsa Metroid Prime Trilogy, Persona 5 e The Legend of Zelda A Link to the Past.

L'insider Wario64 ha confermato che i tre titoli in questione compaiono effettivamente nei sistemi di Best Buy, dunque non si tratta di un fake, difficile però saperne di più al momento.

The Legend of Zelda A Link to the Past è stato lanciato su Super Nintendo nel 1991 e su GBA nel 2002, in seguito ripubblicato su Virtual Console Wii U e 3DS nel 2014 e 2016. A gennaio si parlava di un "secondo gioco di Zelda in lavorazione" oltre al remake di The Legend of Zelda Link's Awakening, che possa essere proprio questo il progetto misterioso?

Persona 5 per Nintendo Switch sembra invece ormai essere ufficiale, considerando anche l'imminente arrivo di Joker in Super Smash Bros Ultimate sembra che tutto sia pronto per il debutto di Persona 5 su Switch, maggiori dettagli su questa versione del gioco (presumibilmente denominata Persona 5S) dovrebbero arrivare il 25 aprile.

Anche l'esistenza di Metroid Prime Trilogy viene rumoreggiata ormai da mesi e sembra che Nintendo voglia lanciare la trilogia nel 2019 per sopperire al ritardo di Metroid Prime 4, il cui sviluppo è ricominciato alla fine dello scorso anno sotto la guida di Retro Studios.

Gematsu ha provato a contattare Best Buy per chiarimenti, al momento però non ha ottenuto alcuna risposta.